Qualche sorriso a Milanello si vede. Sotto il sole si allena il Milan, con Pioli che a meno di una settimana dalla ripresa (gioverà contro la Juve in Coppa Italia il 12 giugno) può abbozzare un po' di felicità. Come scrive la Gazzetta: "Lucas Paquetà parrebbe aver cambiato marcia, dopo il rientro dal lockdown e in vista di un’ultima parte di stagione dove sarà chiamato obbligatoriamente a un cambio di marcia sostanziale. La prova, confortante nell’ottica del futuro a breve termine, è arrivata dall’amichevole di oggi a Milanello, dove il brasiliano si è messo in evidenza con una doppietta". In gol anche Bonaventura.