Il Milan programma il futuro, ma soprattutto il presente. Dopo l'esclusione dall'Europa, il club rossonero deve costruire una squadra in grado di raggiungere la zona Champions League e per farlo sta pensando anche a due bianconeri. Gli occhi di Maldini e del resto della società, infatti, si sono fermati su Sami Khedira e Blaise Matuidi, nomi utili per rinforzare il centrocampo. Il tedesco è vicino all'addio alla Juve, mentre il francese andrà in scadenza nella prossima stagione.