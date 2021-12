Alla vigilia di un match determinante per il cammino in Champions League del, Stefano Pioli perde un altro tassello in attacco: si tratta di Rafael, uscito malconcio dalla sfida di campionato contro la Salernitana. L'attaccante portoghese salterà dunque la partita di San Siro contro il Liverpool, che potrebbe dare la qualificazione agli ottavi ai rossoneri: dopo un trauma rimediato a causa di una botta, ha accusato infatti una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Anche pernon arrivano buone notizie: uscito dopo appena un quarto d'ora, per lui una lesione al muscolo lungo adduttore destro.