Il rinnovo di contratto percon ilè sempre più lontano. Lo rivela Sky Sport, secondo cui nonostante il centrocampista ivoriano resti un elemento centrale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, non accenna a ridursi la distanza tra le parti. Il contratto di Kessié scade al termine della stagione e il passare del tempo non è indice di novità positive: i rossoneri restano sulla loro offerta, tra i 6 e i 6,5 milioni di euro; mentre la richiesta degli agenti del giocatore è di circa 9 milioni. Una distanza che per il momento appare incolmabile, soprattutto se il giocatore non abbasserà le sue pretese: resta, dunque, lo spettro di un nuovo addio a scadenza di contratto dopo quelli di Calhanoglu e Donnarumma.