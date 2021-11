"Ero troppo giovane ai tempi del Bayern Monaco, ma oggi mi sento pronto per un grande club.e Arsenal forse sono interessati, ne ho parlato con il mio agente, ma non posso dirne di più. So solo che sono pronto, se l'offerta arriva la valuto anche a gennaio. Il Milan? È un grande club, storico, di classe. Mi piace molto". Così, centrocampista del Lille, intervistato da La Voix du Nord. "Quest'estate molti club si sono fatti avanti, ma quando mi sono infortunato ho capito che sarei rimasto al Lille, anche se tutto era fatto con il Barcellona, penso che l'infortunio abbia fatto saltare tutto", ha concluso.