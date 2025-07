Milan, sconfitta in amichevole per Allegri

Esordio amaro per il Milan nella Pre-Season Tour 2025: i rossoneri di Massimiliano Allegri sono stati sconfitti per 1-0 dall’Arsenal nella prima sfida del Singapore Festival of Football. A decidere il match è stato un gol di Bukayo Saka al 53’: il talento inglese ha sfruttato al meglio un cross di Kiwior, anticipando Bartesaghi e battendo Terracciano da pochi passi.Il match, combattuto e ricco di cambi, ha visto un Milan ancora in rodaggio. Leao e Pulisic hanno provato ad accendere la manovra offensiva, ma senza trovare lo spunto decisivo. Ottima prova del giovane portiere Torriani, autore di almeno tre interventi decisivi nella ripresa.

Come da regolamento del torneo, la sfida si è conclusa con una serie di rigori nonostante il risultato. Il Milan ha prevalso nella sequenza dal dischetto, con gol decisivi di Gabbia, Colombo, Chukwueze, Okafor, Bondo, Terracciano e Dutu.