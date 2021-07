Il Milan accelera per. I rossoneri hanno messo la freccia e superano la Juventus per la corsa all'attaccante classe 2002 del Santos che si sente pronto per il grande salto in Europa. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport ci sarebbe già l'accordo tra l'entourage del giocatore e il club rossonero, che ora deve trattare con il Santos. La Juve è alla finestra ma non filtra ottimismo, perché la richiesta dei brasiliani di 10 milioni per il cartellino potrebbe abbassarsi decisamente vista l'imminente scadenza del contratto tra cinque mesi.