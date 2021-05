Sulla Superlega, il presidente del Milan Scaroni ha precisato: "Quel progetto è morto e sepolto, ma le ragioni per le quali è nato sono ancora lì. Quello che non è morto e sepolto è il fatto che i grandi club europei perdono soldi e questo non va bene. Rimane un problema da affrontare tutti insieme, guardando ai ricavi, ma intervenendo sul fronte dei costi. Il Financial Fair Play ha dato benefici al mondo del calcio, riducendo le perdite dei club. Potrebbe essere la strada da seguire". Poi su Gigio Donnarumma: "Siamo molto attenti al nostro conto economico. Condivido in pieno le parole di Paolo Maldini sulla vicenda Donnarumma".