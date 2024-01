Le parole di Maurizio, ad della, in conferenza stampa:"Grande rammarico e delusione. La mia presenza atipica lo testimonia. Mister Inzaghi è molto molto arrabbiato come tutto il club per episodi che hanno penalizzato fortemente una buona prestazione della Salernitana che ha dimostrato di essere viva e crede nella salvezza. Gli episodi sono evidenti, li avete visti tutti. L’espulsione di Maggiore con fallo precedente su Simy, il fallo di Gatti molto pesante e un atteggiamento arbitrale molto discutibile in tutta la partita. Come club è questo che vogliamo ribadire. Questa è una proprietà italiana, investimenti importanti, già le piccole sono penalizzate per tante situazioni e stasera un’altra testimonianza. Ribadiamo la nostra amarezza e domani capiremo come reagire".