Alexis Saelemakaers ha parlato a Tuttosport anche degli obiettivi stagionali del Milan, competizioni che naturalmente riguardano da vicinissimo pure la Juventus.

Queste le parole in merito del belga: "Vincere lo scudetto? Ci proviamo, ragionando partita per partita e poi vediamo che succede! Solo in cinque o sei di noi hanno già giocato in Champions League, quindi ci arriveremo con un po' d'inesperienza. Ma questa può essere molla per giocare con quell'incoscienza che ti porta a fare grandi cose, come abbiamo visto con l'Ajax. Ci aiuta pure il fatto di avere già acquisito un certo tipo di mentalità data dalle certezze tattiche che ci ha dato Pioli. Personalmente, sono convinto che faremo una grande Champions".