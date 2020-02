Alexis Saelemaekers, ultimo arrivato al Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa. Arrivato all'ultimo giorno di mercato, il giocatore belga ha rivelato quale sia il suo modello: "Un calciatore a cui mi ispiro? Mi piacciono i giocatori belgi, mi ispiro a Ronaldo che è un modello per tutti i giovani". Un aspetto significativo, come sottolinea ​Saelemaekers, è quello dell'universalità di CR7, che rappresenta una vera e propria icona per una generazione di calciatori che sta entrando ora nel calcio che conta. Non se ne dispiacciano le vecchie glorie del Milan.