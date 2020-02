Giornata di presentazioni in casa Milan. A prendere la parola è stato questa mattina Alexis Saelemaekers, nuovo esterno dei rossoneri, prelevato negli ultimi giorni della finestra di mercato invernale dall'Anderlecht, in prestito con diritto di riscatto fissato in favore del club meneghino. Il giocatore, intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivi, tra le altre cose ha anche parlato dei suoi modelli e idoli, citando Cristiano Ronaldo, stella della Juve: "Mi piacciono i giocatori belgi, mi ispiro a Ronaldo che è un modello per tutti i giovani".