Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha condotto anche oggi la squadra rossonera, nel match vinto 4-0 a San Siro contro il Crotone (doppiette di Ibrahimovic e Rebic) che ha confermato il primato in classifica. Ecco cos'ha detto Romagnoli ai microfoni di Sky Sport a proposito della lotta scudetto, che vede il Milan avanti di 2 punti sull'Inter e 7 sulla Juventus (che però ha una gara in meno): "Ora dobbiamo pensare alla qualificazione in Champions League. Pensiamo a gara dopo gara e quando sarà inizio aprile vedremo".