Oggi, il capitano rossonero, è una delle note positive del Milan. Pur non essendo più un titolare fisso, infatti, si è ritagliato un ruolo ridimensionato ma dando risposte convincenti in campo e diventando una riserva di lusso. Pioli lo stima e lo stesso vale per la società, che sarebbe contenta di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ma la trattativa è complessa. Romagnoli guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, un contratto ricchissimo firmato con la precedente proprietà, troppi in questo momento e nel rinnovo il Milan vuole abbassare drasticamente questa cifra. Lui vorrebbe restare al Milan, ma questo non basta.- E allora può cambiare tutto. Tanto che, novità delle ultime ore, trovano conferme le indiscrezioni di Sportitalia su un incontro nei prossimi giorni tra Milan, Romagnoli e Raiola, il suo agente. Un primo confronto diretto per capire se ci sono le condizioni per andare avanti insieme. Alessio vuole ascoltare la proposta del club per poi trarre le proprie conclusioni.