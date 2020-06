Scontro diretto per l'Europa. Milan e Roma si affrontano a San Siro alle 17.15 per la 28esima giornata di Serie A, in un match chiave per le ambizioni dei due club: senza l'infortunato Ibrahimovic, i rossoneri di Pioli (7° a 39 punti) vogliono restare agganciati al treno Europa League, nove punti più in alto i giallorossi di Fonseca provano invece a restare in scia all'Atalanta per continuare a sognare la Champions. Entrambe le formazioni arrivano da un successo, rispettivamente contro Lecce e Sampdoria.