Dopo la titolarità nel derby, Dean Huijsen partirà in panchina nel big match contro il Milan. Questa la scelta di José Mourinho, che aveva difeso il difensore di proprietà della Juve dopo l'errore che ha causato il rigore con la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma.: Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. PioliSvilar; Mancini, Llorente, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.. All. Mourinho