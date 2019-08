Il Milan fa la sua mossa a sorpresa, ad una settimana dalla chiusura del mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, si è riaccesa una potenziale trattativa che sembrava ormai messa in archivio dopo il primo no della Juventus. Domani potrebbe essere una giornata significativa per il centrale turco, con le due parti che dovrebbero incontrarsi per ridefinire il possibile trasferimento di Demiral in rossonero. Qualora dovesse poi esserci esito positivo, il destino dell'ex Sassuolo bloccherebbe l'eventuale partenza di Rugani - ancora in trattativa con la Roma. Tornando a Demiral, bisogna ricordare quanto detto da Paratici, che ha definito il turco l'oggetto dei desideri di tante squadre a cui però, il ds bianconero, ha detto sempre di "no": Demiral quindi, sembra essere fuori dal mercato.