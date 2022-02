Theo Hernandez a rischio denuncia. Il terzino del Milan, fresco di rinnovo, potrebbe ricevere una querela per negligenza nella custodia del suo pitbull, che dopo essere scappato dalla sua villa a Guanzate (Como) è finito in strada uccidendo il cagnolino di una signora di 74 anni che stava passeggiando nei paraggi. La stessa donna, nel tentativo di proteggere l'animale, sarebbe stata trascinata a terra battendo violentemente l'anca. Il giocatore non era presente al momento dell'accaduto, essendo in trasferta con il Milan a Salerno, ma ora potrebbe pagarne le conseguenze.