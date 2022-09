Ha fatto arrabbiare tanti, quel rigore concesso ieri al Milan contro la Sampdoria. Cos'è successo? Al 65', Giroud colpisce di testa in area, Villar devia la palla con la mano sinistra, in una posizione decisamente incomprensibile. Fabbri viene richiamato dal Var e concede il rigore dopo l'on field review. Giampaolo è una furia: "Arbitraggio a senso unico dopo il rosso a Leao, ci vuole rispetto. Espulsione? Gli ho dato del c...".Sui social, ovviamente, parapiglia. Anhce i tifosi della Juventus sono "scesi in piazza", seppur in quella virtuale. I supporters bianconeri hanno tracciato un paragone fra il rigore concesso al Milan e i due episodi che, nell'ultimo Juve-Roma, hanno visto protagonista il difensore giallorosso Smalling. E cioè: due tocchi di mano che non vennero ritenuti punibili con il penalty dell'arbitro Irrati e dal Var Di Paolo.