Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato anche della Juventus in una lunga intervista ai microfoni di Goal.com: "Sfortunatamente c’è una squadra che domina chiaramente è che è sopra tutti, ovvero la Juventus. Ma c’è anche un Napoli che è riuscito a competere per il titolo, nonostante abbia cambiato allenatore, giocatori, nonostante abbia iniziato un nuovo ciclo. Scendendo c’è maggiore compattezza in classifica, ma ci sono state tre squadre che sono rimaste presto attardate rispetto alle altre. Gli stili di gioco si stanno modernizzando, il calcio oggi chiede che il pallone venga giocato da dietro, ma in Italia c’è un rigore tattico che continua ad essere molto forte. Bisogna sempre essere ben posizionati in campo, non ci sono partite nelle quali si va da area ad area".