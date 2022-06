Come riferisce Calciomercato.com, al Milan è stato proposto Giacomo Raspadori. L'attaccante piace ai rossoneri e potrebbe essere intavolata una trattativa col Sassuolo che includa anche una contropartita tecnica - l'indiziato è Gabbia. CM però ribadisce l'interesse della Juventus, che ha individuato Raspadori come sostituto di Morata se non dovesse trovare l'accordo con l'Atletico Madrid per il riscatto dello spagnolo. Sull'attaccante del Sassuolo però c'è anche il West Ham, che nei mesi scorsi aveva fatto un'offerta subito rispedita al mittente.