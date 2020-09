La Juventus ha sempre un occhio proiettato al futuro, e per questo sta seguendo, da tempo e con molta attenzione, la situazione relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il giocatore piace molto ai bianconeri che però per ora non hanno fatto nessun tipo di offensiva e il portiere non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. La trattativa per il rinnovo però non è ancora iniziata: l'idea della società è quella di allungare il contratto fino al 2025 con aumento dell'ingaggio a 8 milioni più bonus, senza inserire una clausola rescissoria che invece vorrebbe mettere il suo agente Mino Raiola. La situazione di Donnarumma con il Milan è ancora in stand by, con la Juve sempre presente sullo sfondo.