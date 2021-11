Il centrale ha il contratto in scadenza a giugno e valuta seriamente la possibilità di prolungarlo: anche se non è più una primissima scelta quella di restare al Milan, al momento, resta la sua prima opzione. Maldini e Massara in queste settimane gli hanno teso la mano, gli hanno fatto capire che per lui in rossonero c'è ancora futuro, a patto che venga ridiscusso l'attuale ingaggio, da 6 milioni di euro netti concordato nel 2018 con la gestione Fassone e Mirabelli, considerato ora anacronistico. Romagnoli, dal canto suo, ha dato la disponibilità ad abbassarselo, ma ancora non c'è accordo. La novità è nella trattativa, portata avanti in prima persona, senza la supervisione del suo agente Mino Raiola, al quale è legato fino a fine stagione e con il quale il Milan non parla volentieri.