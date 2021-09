Il Milan si appresta domenica sera ad affrontare la Juventus all'Allianz Stadium. Se i bianconeri ultimamente non se la passano troppo bene con gli infortuni (ma a fronte della lungodegenza di Arthur e Kaio Jorge e dei dubbi su De Sciglio e Bernardeschi, Allegri ritrova Chiesa) anche Pioli è alle prese con un'infermeria non proprio vuota:non è sicuro di recuperare dall'infiammazione al tendine d'Achille,starà fuori almeno un mese per un problema a un polpaccio,sta ancora smaltendo un fastidio muscolare rimediato in nazionale, infinecontinua il lavoro personalizzato per ritrovare la forma ottimale.