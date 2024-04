Domani sarà giornata di vigilia per la Juventus e anche per il Milan. Le due formazioni si affronteranno infatti all'Allianz Stadium sabato alle ore 18. Domani quindi essendo vigilia ci saranno le consuete conferenze stampa dei due tecnici per presentare ai media la gara di Serie A. Stefano, allenatore del Milan, parlerà. In seguito ci sarà l'allenamento a Milanello nel centro sportivo rossonero e poi la partenza per Torino.