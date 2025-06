Milan, pugno duro con Theo Hernandez

Getty Images

Il Milan è pronto a prendere una posizione durissima sul futuro di Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club rossonero non è disposto a cedere il terzino francese a condizioni sfavorevoli e potrebbe persino relegarlo fuori rosa in caso di mancato trasferimento alle cifre richieste.La situazione contrattuale di Theo – in scadenza il 30 giugno 2026 – si è complicata dopo il rifiuto del giocatore all’Al-Hilal, club saudita pronto a investire 35 milioni di euro. Il "no" secco del francese è legato alla volontà di tornare all’Atlético Madrid, club con cui ha già trovato un’intesa sull’ingaggio. Tuttavia, la trattativa tra i due club resta lontana dalla chiusura: i 17 milioni offerti dai colchoneros, insieme alla proposta di inserire Nahuel Molina come contropartita, sono stati rispediti al mittente.

Il Milan ha fissato una soglia chiara: 30 milioni di euro in contanti, senza contropartite tecniche. Al di sotto di questa cifra, non si discuterà la cessione. In assenza di una proposta concreta e congrua, Theo potrebbe rimanere a Milano fino alla scadenza, ma in un contesto fortemente ostile. La linea è tracciata: o partenza alle condizioni del club o panchina, e forse tribuna.