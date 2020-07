Il Milan si appresta a vivere l’ennesima rivoluzione societaria. Era nell’aria già da qualche mese, adesso Ivan Gazidis ha mosso i primi passi decisi, comunicando privatamente l’arrivo, dalla prossima stagione, di Ralf Rangnick, Deus ex machina della galassia Red Bull. Il manager tedesco assumerà il doppio incarico di allenatore e direttore dell’area tecnica, che inevitabilmente cozza ed esclude Paolo Maldini. Per questo, come riporta Calciomercato.com, l’ad rossonero ha proposto alla bandiera milanista un ruolo ‘alla Nedved’, ovvero vice-presidente operativo anche nelle scelte tecniche e non solo di rappresentanza. Ruolo che difficilmente Maldini accetterà, anche se ha chiesto tempo prima di decidere definitivamente.