Il colpo a sorpresa del Milan per l'attacco è in realtà un vecchio pallino mai uscito del tutto dai radar degli uomini mercato rossoneri. Come riporta in esclusiva calciomercato.com, infatti i rossoneri hanno concluso l'acquisto dal Salisburgo di Noah Okafor. L'arrivo in Italia dell'attaccante classe 2000, nazionale svizzero di origini nigeriane, è previsto per la giornata di domani, nella quale si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Il trasferimento si è chiuso sulla base di 14 milioni di euro. Era anche nella lista mercato della Juventus.