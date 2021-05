La Juventus continua a monitorare le mosse del Milan sul portiere, dato che sono legate al destino di Gigio Donnarumma. In particolare, dalla Francia arriva la notizia che il club rossonero avrebbe perfezionato l'ingaggio del suo sostituto: Mike Maignan, il portiere del Lille, capolista del campionato francese. Recordman di clean-sheet nei 5 top campionati d'Europa, secondo RMC Sport Maignan verrebbe acquistato dal Milan per 16 milioni di euro e firmerebbe un contratto di cinque anni. Se così fosse, la Juve dovrebbe accelerare i tempi per trovare una sistemazione a Szczesny e liberare spazio per Donnarumma.