Il difensore centrale del Milan Alessio Romagnoli è stato spesso accostato anche alla Juventus, nel caso in cui si liberasse dal Milan a zero in estate. In forte pressing sul difensore italiano anche la Lazio. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però la società rossonera avrebbe presentato un'offerta la ribasso per il rinnovo del giocatore: da 6 milioni attualmente percepiti a 2.8. La decisione finale spetterà a Romagnoli.