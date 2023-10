Sicura la sua assenza per la trasferta di Dortmund in Champions League e contro il Genoa in campionato: si teme un infortunio "fastidioso" al retto addominale per Loftus Cheek. Il centrocampista del Milan effettuerà domani gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà stare fermo. I rossoneri dopo la sosta per le nazionali giocheranno contro la Juve (22 ottobre).