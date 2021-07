Secondo quanto appreso da Calciomercato.com per, in scadenza a fine anno, il Milan ha offerto una cifra, complessiva di bonus, di 6 milioni di euro, con l'obiettivo di accelerare, arrivare alla fumata bianca e battere la concorrenza delle big d'Europa, Napoli e Juventus comprese. Il brasiliano è al primo posto nella lista di Maldini e Massara, alla ricerca di una punta giovane per chiudere il reparto avanzato dopo la conferma di Ibrahimovic e l'acquisto di Olivier Giroud. Tra questa settimana e l'inizio della prossima potrebbe esserci l'incontro decisivo con il Santos, che è partito da una richiesta iniziale di 10 milioni di euro.