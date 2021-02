Nella conferenza stampa della vigilia di Spezia-Milan, match di domani sera, l'allenatore rossonero Stefano Pioli è stato interpellato a più riprese sulla corsa allo scudetto, che vede la sua squadra al comando della classifica di Serie A a +2 sull'Inter e +7 sulla Juventus (che però ha una partita in meno). Queste le risposte di Pioli in merito: "Noi considerati come 'altro'? Sinceramente non mi interessa. Nel calcio parla il campo: dobbiamo fare il massimo per raggiungere qualcosa di insperato a inizio stagione. Volare è una bellissima canzone, ma non è giusta per noi. Il concetto adatto a noi è lavorare, per ottenere il massimo. Più i sogni son grandi e più le delusioni sono importanti: non dobbiamo sognare, ma vivere la nostra realtà con convinzione. Possiamo determinare le nostre fortune e sfortune. Lo fate talmente tante volte voi che io non lo faccio. Lo farò solo a maggio, state tranquilli che prima non la sentirete".