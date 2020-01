Durante la conferenza stampa ala vigilia della partita contro il Cagliari, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato anche dell'ex juventino Mattia Caldara, che sta per tornare all'Atalanta dopo aver deluso in rossonero: "Abbiamo fatto valutazioni tecniche e fisiche e se abbiamo deciso di cambiare è perché era giusto fare questo tipo di scelta. Quando le cose non vanno bisogna trovare delle soluzioni".