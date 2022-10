Stefano, allenatore del Milan, prossimo avversario della Juve in campionato, ha lasciato un'intervista ad Amazon Prime che andrà in onda nel pre Chelsea. Questa l'anticipazione: "L’esperienza che abbiamo fatto in Champions la scorsa stagione, contro grandissimi avversari, è stata un debutto così emozionante e stimolante ma altrettanto difficile contro una grande squadra. Ci ha visto crescere. Vedo i miei giocatori sicuramente più consapevoli e sicuramente più completi dal punto di vista mentale".ITALIA ED EUROPA - "Solo due cose sono diverse: i campi dove giochiamo che ti permettono di giocare un calcio di alto livello, sia a livello tecnico sia a livello di ritmo. E gli arbitraggi sono diversi. Si fischia di meno, si protesta di meno e quindi l’intensità e i ritmi della partita sono alti".