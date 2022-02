Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani e ha toccato il discorso Scudetto da cui la Juventus matematicamente non è ancora esclusa. Queste le parole del tecnico: "Sono convinto che al di là delle altre e del risultato di domani la squadra è sicuramente più convinta dello scorso anno. È una squadra giovanissima ma che è cresciuta con le esperienze. Sappiamo che ogni partita ha un peso specifico importante e dobbiamo affrontarla con concentrazione e fiducia. Affrontiamo una partita per volta. Mancano 15 partite, sono tante. Cerchiamo di fare più punti possibile. Saranno i dettagli a fare la differenza. Domani abbiamo una partita difficile con una squadra che ha battuto 4-0 il Sassuolo che ha perso all’ultimo minuto con la Juve. Serve una gara di grande livello tecnico e mentale".