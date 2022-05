L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sono felice per i miei giocatori, per me, il mio staff, i miei dirigenti e tutti i tifosi. L'abbiamo meritato per come ci abbiamo creduto e per come abbiamo giocato. Se siamo arrivati qui è perché siamo stati i più continui. L'ultima partita con lo Spezia non la dovevamo perdere. I giocatori hanno avuto una continuità, una forza mentale, non hanno mai mollato. Dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più e chi di meno. L'abbiamo meritato perché siamo stati i più concreti. Abbiamo ribaltato un derby, abbiamo vinto con la Roma, con la Lazio, con il Napoli...".