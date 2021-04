Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenta la gara contro il Genoa nella conferenza stampa della vigilia.



LEAO E MANDZUKIC: "Sono contento che Mario stia bene. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma ha fatto una grande settimana di allenamenti. Si sa muovere molto bene, sbagliando raramente i tempi di gioco. Leao sa svariare molto bene e andare in profondità".



GESTO DI MANDZUKIC - "Ha sofferto tantissimo di non essere a disposizione. Sulle sue qualità non ho mai avuto dubbi. Il suo gesto conferma quello che penso di lui”.



DONNARUMMA: “Sì, io parlo sempre delle partite con i miei giocatori. Sulle altre situazioni credo di avere una società alle spalle che sappia gestire il tutto”.



SCAMACCA - “E’ un giovane molto promettente. Grande fisicità e tecnica. Il Genoa ha più attaccanti e dobbiamo essere molto attenti nella fase difensiva”.