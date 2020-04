Stefano Pioli, tecnico del Milan ha parlato in diretta Instagram con Gigroup Italia. Le sue parole sono riportate da Milanews24.com. Ecco le parole di Pioli: "Allenatori?Il nostro compito in questo momento è particolare e straordinario, cerchiamo di tenere alta la motivazione, la concentrazione cercando di restare in contatto tutti i giorni con la speranza di poter quanto prima riprendere. Coronavirus? Capisco la difficoltà del momento, ma poter sapere con un po’ più di precisione cosa sarà del nostro lavoro ci permetterebbe di programmare al meglio. Sarebbe bene sapere delle date precise su quando si riprenderà ad allenarsi e a giocare".