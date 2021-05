Una stagione di alti e bassi per Ante Rebic, la cui continuità in questa stagione è stata frenata da infortuni e Covid. 7 gol e 8 assist in 30 presenza stagionali, non sempre dal primo minuto, ma come riporta Calciomercato.com, Pioli ha intenzione di affidargli una maglia da titolare contro la Juventus, sfida in programma domenica sera alle 20.45. L’attaccante croato era stato lasciato in panchina nell’ultima partita contro il Benevento.