Lunga intervista concessa al The Guardian da Stefano Pioli, tecnico del Milan, che ripercorre la sua avventura in rossonero: “Divertirsi è fondamentale. È una cosa che cerchiamo. Cerchiamo di essere il più seri possibile, impegnati e professionali. Ma il calcio è passione, divertimento. Quando alleni ragazzi molto giovani, hai bisogno che mettano in campo il loro entusiasmo. Mia madre mi ricorda sempre che non ho mai vinto un trofeo. Ed è giusto che lo faccia. In ogni famiglia c'è quello più duro e quella morbido. Mio padre era quello più tenero, mia mamma è quella più tosta. È così che dovrebbe essere. È così che ottieni il massimo da qualcuno".