Il tecnico delStefanoha parlato a Dazn. Le sue parole:"Una partita di grande intensità. Abbiamo messo molta energia, nei primi venti minuti abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Le rincorse e i sacrifici fanno parte delle partite. Leao deve essere più attivo nella fase difensiva e di non possesso. Rafa ha dei mezzi fantastici, manca poco"."Siamo stati squadra, a Londra ci siamo disuniti e intimoriti dai nostri errori. Oggi siamo stati squadra, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così, se lavoriamo cosi abbiamo le qualità per determinare risultati positivi. La Juve palleggia sempre bene, noi cercavamo sostanza e uno contro uno sugli esterni. Ha funzionato e abbiamo tenuto bene il campo, densità in mezzo e ampiezza necessaria"."in momento di carenza di giocatori sulla destra sì lo può fare, certo non esalta le sue caratteristiche. Oggi è entrato bene, può far bene, con l'atteggiamento giusto può fare tutto."Nel primo tempo grande energia ed intensità. Ti forzano e noi cercavamo di forzarli all'errore. A Londra per questo non siamo riusciti a fare bene. Oggi abbiamo messo tanta energia, determinati, vogliosi e sapevamo l'importanza della gara. Complimenti ai ragazzi perchè hanno speso tanto ma hanno meritato questa vittoria".