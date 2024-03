Giornata di conferenze. Dopo, ecco le dichiarazioni di Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della partita Fiorentina-Milan"La classifica non possiamo cambiarla. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati sia a livello di gioco che di risultati"."Ci sono ancora tante partite importanti. Ora la più importante è quella di domani a Firenze dove abbiamo trovato sempre delle difficoltà. Voi avete parlato un po' troppo del futuro. Noi dobbiamo pensare solo al presente e questi ultimi due mesi di stagione. Poi a fine stagione ti dirà che stagione è stata e cosa vorrò per il prossimo anno. Pensiamo solo alla Fiorentina e poi alle partite successive".