Dopo la vittoria contro il Torino Stefano Pioli ha allungato al primo posto a +4 sull'Inter con la Juventus a -10 dal primo posto, ma non ne vuole sapere di vedere la classifica: "Non la guardiamo ancora, sappiamo che dobbiamo dimostrare partita per partita il nostro lavoro. Ogni volta. Siamo una squadra giovane, ma forte e consapevole - ha detto a Sky Sport - Sono contento della prestazione col Torino perché abbiamo giocato bene e anche saputo soffrire".