Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Torino, esordio casalingo della stagione. Ecco le sue dichiarazioni: "Mercato e situazione Lukaku? Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, e non capisco perché non si riesca a trovare una soluzione. Sono concentrato sulla partita di domani, ma ho un club organizzato che saprà cogliere le occasioni".