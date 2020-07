Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 3-0 dai rossoneri, prossimi avversari della Juve in campionato, contro la Lazio: "Stesso scherzetto alla Juve? Stiamo già pensando a quella partita. Giocando così spesso partite di questa importanza archiviamo in fretta questa bella vittoria e ci proiettiamo subito verso il prossimo impegno. Conosciamo il valore degli avversari, ma vogliamo insistere".



SULLA JUVE - "Non è il momento di esultare: dobbiamo soltanto pensare alla prossima partita. È la quarta volta che affrontiamo la Juventus: rispetto all'ultima volta sono cresciuti moltissimo, ma anche noi, e vogliamo giocarcela alla pari".