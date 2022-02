Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby: "Stiamo lottando per l'altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati comunque competitivi. Contro la Juve abbiamo fatto un'ottima partita, ci è mancata un po' di qualità negli ultimi metri che è quella che dobbiamo trovare domani. Domani pesa tanto, vogliamo provare a vincere questa partita importante".



PRIMO DERBY SENZA IBRA - "Una partita importantissima, ma ne abbiamo vissute tante altre come l'ultima a Bergamo, quella a Torino contro la Juve... che manchi Zlatan dispiace. Siamo cresciuti tanto con Zlatan e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui. Dobbiamo avere quella forza di volontà soprattutto nei momenti delicati delle nostre stagioni".



JUVE E VLAHOVIC - "Ci è sempre stata dentro, al di là del mercato. Ha preso un 9 molto forte, ma poi sarà il campo a determinare certi risultati. Il campionato è molto equilibrato, è molto simile rispetto a quello dell'anno scorso. Noi abbiamo gli stessi punti e vogliamo migliorare il punteggio finale: dobbiamo spingere già da domani".