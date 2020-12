2









La battuta di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan è intervenuto durante i Gazzetta Sport Award 2020, in cui è stato premiato come miglior allenatore dell’anno. Il tecnico ha partecipato a un quiz insieme a Gianmarco Pozzecco, stella del basket italiano e attuale allenatore della Dinamo Sassari. A un certo punto della serata, in risposta ad una foto mostratagli con varie opzioni, Pioli ha risposto: “Rigore per la Juve”, scatenando i suoi tifosi.