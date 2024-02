Stefano, allenatore del, ha condiviso le sue impressioni dopo la vittoria contro il. Pioli ha sottolineato il progresso del suo team nel nuovo anno, affermando che si stanno avvicinando ai livelli di Inter e Juventus, squadre che attualmente stanno ottenendo risultati eccellenti: "Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juve, che stanno andando fortissimo: dobbiamo insistere e migliorare i difetti che abbiamo. Il futuro? Le mie sensazioni non devono interessare a nessuno, non è un problema se le voci mi infastidiscono: è importante il fatto che io e il club siamo concentrati sul presente, è quello che ti prepara per il futuro.A me non toccano, faccio parte di questo mondo da troppi anni: c'è un club che a fine anno valuta il lavoro e deciderò. Io qui sto benissimo, mi sono sentito bene dal primo giorno e ho cercato di dare qualcosa subito: il mio desiderio è fare bene quest'anno perché la stagione è lunga.Sarà una grande partita, stanno dominando il campionato meritatamente: giocano un calcio simile, sarà difficile per entrambe e può essere molto equilibrata".