Pioli, in conferenza stampa, presenta Milan-Inter: "Il nostro atteggiamento è stato sempre molto simile contro l'Inter. È difficile non lasciare situazioni pericolose a giocatori così forti; hanno delle posizioni che ci costringeranno a correre tanto. Poi abbiamo una strategia e cercheremo di portarla in campo, con grande qualità sia quando abbiamo noi la palla che quando ce l'hanno loro. In sostanza: prevenire il pericolo".